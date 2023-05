Maltempo | Salvini | 99% di politica e sindacato è compatto

(Di sabato 20 maggio 2023) "Il 99% della comunità, sindacale, imprenditoriale e associativa sta dando una dimostrazione di estrema compattezza" per affrontare l'emergenza alluvione in Emilia - Romagna. "Poi esci di qua ...

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo, in un incontro in prefettura a Bologna assieme al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e al presidente della Regione Emilia - ...Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo, durante un incontro in prefettura a Bologna per fare il punto sui danni delin Romagna. Ad attenderlo, fuori dalla prefettura, ...: 'Servono le Province' Ma per il ministroun ritorno alla normalità entro la prossima settimana è possibile. 'È in corso la stima dei danni - aggiunge - ma sarebbe poco realistico ...

Maltempo, Salvini: "Sciopero del trasporto aereo spostato al 4 giugno" TGCOM

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...Matteo Salvini a Bologna insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi pre la gestione dell'emergenza alluvione. Fuori dalla Prefettura piccola contestazione da parte di Potere al Popolo ...