Maltempo | Renzi | “Una follia la chiusura dell’unità di missione Italia Sicura”

(Di sabato 20 maggio 2023) ROMA – “Tutto il mondo politico si sta accorgendo finalmente di qualesia stata ladi”, il progetto del mio Governo con Renzo Piano ed Erasmo d’Angelis. Conte decise di eliminare quella struttura che combatteva il dissesto idrogeologico e questo è stato l’errore più grande dei grillini, persino più grande del reddito di cittadinanza o del superbonus. Rivolgo un appello al Governo Meloni: recuperate quel progetto. È l’unico modo per spendere subito i soldi che già ci sono”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader diViva, Matteo, ex presidente del consiglio. L'articolo L'Opinionista.

Quandoquindi si gonfia il petto di fronte ai mirabolanti successi della creatura del suo governo non si sa bene a cosa si riferisca, visto che i risultati raggiunti sono impalpabili. E se il ...Leggi anche Riaprite Italia Sicura! Emergenzain Emilia Romagna: un disastro figlio di fondi mai spesi Quandoin Aula diceva: 'Mi auguro che la cancellazione di Italia Sicura non ...... ma 'bonus', in tutto e per tutto simile al bonus 80 euro del Governo(poi diventati 100 con ..., Salvini: troppi no fanno male all'Italia. Fratin contro gli ambientalisti da... Il ...

Maltempo, Renzi “Basta rinvii, Meloni riprenda l'unità di missione” - sardiniapost SardiniaPost

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Con il governo Renzi, il progetto di Renzo Piano ‘Italia Sicura’ era nato per permettere al Paese di non vivere più drammi legati ad eventi climatici inaspettati. Conte ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Mentre migliaia di cittadini sono ancora alle prese con acqua, fango e frane, è davvero fastidioso dover replicare al solito sciatto tentativo di Matteo Renzi di lucrare c ...