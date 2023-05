Maltempo | Meloni | La mia coscienza mi impone di tornare

(Di sabato 20 maggio 2023) "Non riesco piu' a stare lontano dall'Italia in un momento tanto complesso: ho bisogno di lavorare in prima persona per dare le risposte necessarie: voglio ringraziare le 5.000 persone che stanno ...

Lo afferma la premier, Giorgia, dal G7 di Hiroshima. (NPK) 20 maggio 2023ha confermato che martedì ci saranno i primi provvedimenti in Consiglio dei ministri sul. Nelle ultime ore si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e vicinanza all'Italia da parte ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in conferenza stampa a Hiroshima dove e' per il G7 a proposito delle drammatiche conseguenze delin Italia. Sto tornando in Italia per ...

Meloni: 'La mia coscienza mi impone di tornare' - Mondo Agenzia ANSA

'Non riesco piu' a stare lontano dall'Italia in un momento tanto complesso: ho bisogno di lavorare in prima persona per dare le risposte ...Ancora allerta rossa oggi in Emilia-Romagna dove il bilancio delle vittime del maltempo è salito ieri a 14. Le previsioni annunciano altre piogge. Le condizioni dovrebbero migliorare solo lunedì. Dal ...