Maltempo Lazio | domani allerta gialla

BOLOGNA - È ancora emergenzain Emilia Romagna, mentre si continua a lavorare senza sosta per limitare gli incalcolabili ...svolta in collaborazione con le colonne mobili delle Regioni......pomeridiani Giornata di domenica che farà registrare un parziale miglioramento del tempo sul. ... Ilintenso sembra infatti avere le ore contate, in seguito ad un progressivo indebolimento ...... pomeriggio con instabilità tra Appennino e fascia tirrenica dove saranno possibili rovesci e temporali, in estensione locale fino alla costa tra bassa Toscana e. Attenuazione dei fenomeni ...

Maltempo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta meteo per domenica e le prossime 12 ore RomaToday

(Adnkronos) – L’agenzia regionale di Protezione civile della Regione Lazio ha diramato un avviso di allerta gialla dalla tarda mattinata di domani, domenica 21 maggio, e per le successive 9-12 ore. Si ...Dal dipartimento della Protezione Civile fanno sapere che sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente debo ...