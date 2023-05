Maltempo | l' allarme del geologo Tozzi | ' Sarà sempre peggio'

... uomo muore travolto da un albero: gli è crollato addosso mentre passeggiava con il cane Alluvione in Emilia Romagna, Confagricoltura: 'Revisionare subito il Pnrr', l'del geologo '...'Penso alle parole di questi giorni di esponenti della destra e del governo con la bava alla bocca contro gli ambientalisti e i più giovani, magari quelli che in questi mesi hanno lanciato l'per un Pianeta che l'uomo sta distruggendo'. Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana. "Li hanno tacciati di essere viziati, figli di papà, sdraiati, bamboccioni, individualisti,...Leggi anche Emergenzain Emilia Romagna: un disastro figlio di fondi mai spesiin Emilia Romagna, èanche per gli animali. Rifugi e canili invasi dal fango Alluvione Emilia -...

Allerta meteo in Piemonte. Sindaci in allarme, annullata la partenza del Giro da Borgofranco. Scuole chiuse nel Cuneese Corriere della Sera

Continua a piovere sull’Emilia-Romagna e l’attenzione rimane alta. La Regione e la Protezione Civile hanno diramato un bollettino meteo e anche per domenica 21 maggio rimane lo stato di allerta rossa.Leggi su Sky TG24 l'articolo Alluvione Emilia-Romagna, emergenza continua: ancora pioggia e allerta maltempo. LIVE ...