Maltempo in Calabria | morto un uomo travolto da un albero

(Di sabato 20 maggio 2023) ", vento forte in, decine di interventi a Vibo Valentia e Reggioper la rimozione di ostacoli su strada e danni ai tetti degli edifici. A Reggioun...

, vento forte in, decine di interventi a Vibo Valentia e Reggioper la rimozione di ostacoli su strada e danni ai tetti degli edifici. A Reggioun uomo è morto ...L'ondata diche sta interessando la- per la quale è in atto l'allerta arancione su quasi tutta la regione - a Rreggio ha portato forti raffiche di vento. 2023 - 05 - 20 12:10:07 ...Una triste tragedia si è consumata a Reggioa causa del forte, dove un uomo è deceduto dopo essere stato colpito da un albero caduto a causa del forte vento che sta colpendo insistentemente tutta la città. L'uomo è stato ...

La decisione anche in considerazione del perdurare della forte ed eccezionale ondata di maltempo che sta investendo la Città di Reggio Calabria e che necessità di numerosi interventi di messa in ...La Calabria è stata colpita da un evento meteo tragico, a Reggio si registra la morte di un uomo schiacciato dalla caduta di un albero. L’incidente è avvenuto poco prima delle… Leggi ...