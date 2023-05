Elicottero dei vigili del fuoco insull'area alluvionata di Fornace Zarattini, nel ravennate. (NPK) 20 maggio 2023In corso ildell'elicottero del reparto volo di Torino e le operazioni di messa in sicurezza dell'area e di monitoraggio della frana da parte delle squadre a terra.L'ART72 del Comando Operativo Aeronavale con equipaggio costituito da specialisti del Corpo e personale dell'Autorità del Bacino del Po è impiegato in operazioni di, al fine di monitorare le ...

Maltempo, il sorvolo sull'area alluvionata di Fornace Zarattini - Il ... Il Sole 24 ORE

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo spo ...In corso il sorvolo dell’elicottero del reparto volo di Torino e le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di monitoraggio della frana da parte delle squadre a terra.