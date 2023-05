Maltempo | il Piemonte osservato speciale | allerta arancione su Torinese e Cuneese fino a domenica

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 maggio 2023) In, stando al monitoraggio della Protezione Civile, i corsi d’acqua al momento non destano preoccupazioni, ma è da valutare l’arrivo di eventuali ondate di piena. Interrotte per smottamenti nelle strade provinciali 180 ad Isasca, 9 a Monforte d’Alba, la 285 a Peveragno. Mentre sulla 422 i Vigili del Fuoco sono intervenuti all’altezza di Macra per caduta di massi, ma la tratta è ancora transitabile. E sono circa 800 i volontari impiegati nelle province di Cuneo e Torino. Sono poi arrivate 600 segnalazioni da Comuni e Province per smottamenti e allagamenti locali e interventi sul territorio. Dunque, inresta in vigore l’per rischio idrogeologico e idraulico in Alta e Bassa Valsusa e nelle valli Chisone, Pellice, Stura, Orco, Lanzo, Sangone, Varaita, Maira, ...