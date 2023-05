Maltempo | il Piemonte osservato speciale | allerta arancione su Torinese e Cuneese fino a domenica

(Di sabato 20 maggio 2023) In, stando al monitoraggio della Protezione Civile, i corsi d’acqua al momento non destano preoccupazioni, ma è da valutare l’arrivo di eventuali ondate di piena. Interrotte per smottamenti nelle strade provinciali 180 ad Isasca, 9 a Monforte d’Alba, la 285 a Peveragno. Mentre sulla 422 i Vigili del Fuoco sono intervenuti all’altezza di Macra per caduta di massi, ma la tratta è ancora transitabile. E sono circa 800 i volontari impiegati nelle province di Cuneo e Torino. Sono poi arrivate 600 segnalazioni da Comuni e Province per smottamenti e allagamenti locali e interventi sul territorio. Dunque, inresta in vigore l’per rischio idrogeologico e idraulico in Alta e Bassa Valsusa e nelle valli Chisone, Pellice, Stura, Orco, Lanzo, Sangone, Varaita, Maira, ...

approfondimento, allerta meteo per piogge nel Torinese e nel Cuneese FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, terreni carichi d'acqua: aumenta il ...... rispetto alla media storica Se inè allarme per il passaggio la piena del Po, le intense precipitazion hanno colpito importanti aree agricole del Paese. Nel Mugello, in Toscana, il,......, e nonostante il miglioramento delle condizioni meteo permane l'allerta rossa in Emilia - Romagna. Allerta meteo e idrogeologica anche per la Sicilia orientale. Allerta arancione in,...

Il Piemonte è stato investito da un'ondata di maltempo. Per tutta la notte e la mattinata di domenica sono cadute forti piogge. Per ora non si segnalano particolari criticità e richieste di supporto ...La situazione è di allerta, ma sotto controllo, ha sottolineato il sindaco di Cardè Matteo Moreno, dove il fiume è uscito dagli argini.