Maltempo | Gadda | “Investire in manutenzione territorio e prevenzione”

Leggi su italiasera

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – “Questo è il momento in cui bisogna stringersi attorno ai sindaci, alle popolazioni colpite, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e alla Protezione civile che stanno affrontando l’emergenza. Sicuramente, una volta finita la fase acuta dell’emergenza e dopo aver messo in sicurezza le persone, ci saranno tanti danni da quantificare, non solo alle abitazioni civili ma anche e soprattutto ad un sistema produttivo che è davvero una delle locomotive del nostro Paese”. Lo ha detto l’onorevole Maria Chiara, vicepresidente Commissione agricoltura, Camera dei deputati, commentando il disastro avvenuto in Emilia-Romagna e provocato dal, a margine dell’evento “Open Science – salute del suolo, cambiamento climatico e produttività agricola: parliamo di agricoltura rigenerativa”, che fa parte del progetto dell’azienda “Open ...