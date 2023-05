Maltempo | domani visita Meloni in aree alluvione

(Di sabato 20 maggio 2023) La presidente del Consiglio Giorgia, di rientro da Hiroshima, saràpomeriggio in Emilia - Romagna per un sopralluogo nellecolpite dall'. La premier, secondo quanto si ...

...- Romagna già duramente colpita dalnei giorni scorsi e l'emergenza non si ferma: ci sono ancora vaste aree sott'acqua, le frane stanno mettendo in ginocchio l'Appennino e per oggi e...La premier, secondo quanto si apprende, partirà questa notta (ora locale) dal Giappone - dove è ancora in corso il G7 - arrivando in Italianel primo pomeriggio. Si sta quindi lavorando a una ...con la alluvionata e il nord ovest in . Oggi sabato 20 maggio ancora male,un primo miglioramento e lunedì. Un nuovo ciclone porterà piogge intense nel weekend su ...ulteriore ondata di...

Alluvione Emilia Romagna, allerta rossa fino a domenica | Ravenna, cade un elicottero: un ferito | Calabria, un uomo muore travolto da un albero TGCOM

(Adnkronos) – L’agenzia regionale di Protezione civile della Regione Lazio ha diramato un avviso di allerta gialla dalla tarda mattinata di domani, domenica 21 maggio ... un’allerta meteo gialla ...Previsioni meteo con la Romagna alluvionata e il nord ovest in allerta arancione. Oggi sabato 20 maggio ancora male, domani un primo miglioramento. Un nuovo ciclone porterà piogge intense nel weekend ...