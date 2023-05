Le ultime strazianti immagini dei morti, le immani devastazioni nella Romagna impongono la ... Leggi anche Riaprite Italia Sicura! Emergenzain Emilia Romagna: un disastro figlio di ...... dove ilha portato ancora distruzione e morte. I volontari, coordinati dalla sede ...necessario intervenire con un gommone per recuperare gli animali che altrimenti sarebbero mortio ...Tuttiall'interno delle loro abitazioni. Un bilancio nero quello che arriva a emergenza ormai inoltrata, in concomitanza con allagamenti in gran parte imputabili allo straripamento dei ...

Maltempo: annegati circa 600 suini in un'azienda del Ravennate, ma il bilancio potrebbe salire a 1.750 capi Gazzetta del Sud

Sono circa 600 i capi morti annegati, almeno quelli che finora sono stati trovati. Un dramma che sta vivendo l’allevatore di suini Paolo Mazzotti che nella sua azienda agricola La Panighina, ad ...(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Sono circa 600 i capi morti annegati, almeno quelli che finora sono stati trovati. Un dramma che sta vivendo l'allevatore di suini Paolo Mazzotti che nella sua azienda agricola ...