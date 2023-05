Maltempo a Reggio Calabria | uomo muore travolto da un albero | gli è crollato addosso mentre passeggiava con il cane

Nella regione c'è l'allerta arancione per ilche aCalabria ha portato forti raffiche di vento.Una vittima delCalabria . Un uomo è morto schiacciato da un albero crollato per il forte vento, travolto mentre stava portando a passeggio il cane . La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata in ...2023 - 05 - 20 12:14:58 Cade un albero, un morto aCalabria Un uomo è morto aCalabria dopo essere stato travolto da un albero crollato per il forte vento. L'incidente è ...diche ...

Maltempo a Reggio Calabria, uomo muore schiacciato da albero sradicato | FOTO LIVE StrettoWeb

Il forte vento che da stamani sta interessando Reggio Calabria, oltre ad avere provocato una vittima, sta causando danni in varie zone della città. Diversi sono stati gli alberi caduti per le strade i ...Una vittima del maltempo a Reggio Calabria. Un uomo è morto schiacciato da un albero crollato per il forte vento, travolto mentre stava portando a passeggio il cane. La tragedia ...