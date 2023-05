Mal di brevetto

Leggi su panorama

(Di sabato 20 maggio 2023) Bruxelles vuole imporre nuove norme per la vendita dei medicinali, tra cui accorciare la durata dell’esclusività di mercato dei farmaci. Ma così facendo si scoraggiano gli investimenti sulla ricerca. Penalizzando sia le aziende europee sia i consumatori. Dopo le auto, le case, l’agricoltura, l’alimentare, un altro settore industriale è vittima della politica di Bruxelles. La Commissione europea ha varato una normativa che, con l’intento di favorire i farmaci generici, accorciare le procedure autorizzative per la vendita dei medicinali e di abbassarne i prezzi, rischia tuttavia di trasformarsi in un boomerang penalizzando l’intera industria farmaceutica europea, compresa quella italiana. Se le proposte legislative supereranno l’esame delle varie istituzioni (ora sono all’Europarlamento) dovranno essere adottate dai singoli Paesi. La conseguenza, evidenziata da Farmindustria, sarà di ...