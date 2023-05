(Di sabato 20 maggio 2023) Presidente medici estetici: "Laser Q-Switched, depigmentanti e peeling funzionano bene ma prima regola è filtro solare d'estate e d'inverno" Piùpoterono le. Le pigmentazioni scure sulinfatti “più, e una pelle non curata dal punto di vista qualitativo denuncia molto più l’età”. Parola di esperto. A parlare è Emanuele Bartoletti, presidente della Società italiana di Medicina estetica (Sime), il cui congresso nazionale è in corso a Roma, che ricorda all’Adnkronos Salute le causee i trattamenti utilizzati dagli specialisti per combatterle e. “La maggior partesono lentigo solari, dovute alla ...

Macchie invecchiano il viso più delle rughe, le 'armi per cancellarle

