M5S | parte da Capaccio la sfida per il dissesto idrogeologico | prevenzione e contrasto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: 5 minuti“Valorizzazione significa in primis tutela. Oggi vediamo che cosa sta accadendo in Emilia Romagna, specialmente lungo i corsi d’acqua. Vuol dire valorizzare il bacino idrografico del territorio, renderlo fruibile ed anche ecocompatibile. Garantire quindi una fruibilità sostenibile. Significa controllare tutto ciò che dai fiumi arriva al mare, a sua volta sostenibile, pulito, utilizzabile. Il meccanismo a reticolo unico deve essere gestito in ottica di sistema, a tutti i livelli della filiera coinvolgendo tutte le varie competenze: in realtà di queste forse ne abbiamo troppe che si interfacciano, con una forte burocrazia. Semplificazione della filiera istituzionale. Per quanto riguarda le norme, sono state emanate quando io ero Ministro nel governo Conte I e Conte II per una maggiore semplificazione, adesso il passaggio successivo è quello di renderle ...