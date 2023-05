Lupi | ' Se Renzi sceglierà il centro - destra può venire con noi'

È quanto sostiene il capo politico di Noi moderati, Maurizio, in un'intervista rilasciata al `... Diventa un'operazione politica astratta, tant'è vero che Calenda e, dopo le elezioni, sono ...Il compito politico che ci diamo è ridare forza a quella proposta" ha continuatoche su Matteodice: "In molti hanno pensato, dopo anni di governi non politici, che il bipolarismo fosse ...Il compito politico che ci diamo è ridare forza a quella proposta" ha continuatoche su Matteodice: "In molti hanno pensato, dopo anni di governi non politici, che il bipolarismo fosse ...

Maurizio Lupi: «I moderati devono recuperare voti. Renzi Se vuole si aggreghi a noi» Corriere della Sera

Dialogo tra forze moderate. E' quello che si augura Maurizio Lupi, presidente di "Noi moderati" all'interno della coalizione di ...Il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi alla vigilia del primo congresso della sua formazione auspica l'arrivo di Renzi nel centro-destra ...