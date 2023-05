Lupi lancia asse popolari-conservatori | ‘va rafforzato ma no a somma sigle’

(Di sabato 20 maggio 2023) ex ministro indica rotta 'Noi moderati' a vigilia Congresso partito centrista, 'prima occasione sono europee' ”Il futuro è adesso, perché è adesso che come centrodestra abbiamo l’occasione, su mandato degli elettori, di lavorare per cambiare l’Italia…”. Maurizio, capo politico di Noi moderati, spiega all’Adnkronos che il titolo-slogan del primo congresso del partito centrista è già tutto un programma. Oggi e domani, all’hotel Marriott di Roma, si celebrano, infatti, le assise della cosiddetta quarta gamba del centrodestra e l’ex ministro indica la rotta politica in vista delle europee, nuovo banco di prova per la tenuta del coalizione a trazione meloniana. ”Sono le riforme, che siamo chiamati a fare adesso -sottolinea- che pongono le basi per un futuro di crescita e di sviluppo. Questa è la sfida del presente che, se vinta, inizia a costruire ...

