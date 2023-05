Luiz Inácioda Silva ha suggerito una riforma del Consiglio di sicurezza dell'Onu e difeso gli obiettivi ... Il leader brasiliano ha sostenuto "unpiù democratico" nelle decisioni che ...L'annuncio è arrivato poco dopo che il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva ha invitato dalla Cina i paesi del Sud dela lavorare per abbandonare il dollaro USA nel loro commercio ...... e uno ancora non confermato con il presidente del Brasile. La via diplomatica e quella dei ... approfondimenti quotidiani dall'Italia e dalIl foglio web a 8,00 per un mese Scopri tutte le ...

Lula,'mondo più democratico nelle decisioni prima che sia tardi' Agenzia ANSA

Luiz Inácio Lula da Silva ha suggerito una riforma del Consiglio di sicurezza dell'Onu e difeso gli obiettivi dell'Agenda 2030, durante la sessione di lavoro del G7, in Giappone. (ANSA) ..."Oggi la pace diventa più vicina" ha detto Z|elensky al suo arrivo in Giappone al G7 Hiroshima. Meloni incontra Macron ...