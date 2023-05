Lukaku | ultima vittoria Inter a Napoli nel suo segno Pronto al bis

(Di sabato 20 maggio 2023) Negli ultimi anni quella dinon è stata una trasferta particolarmente felice per l’. Specialmente in campionato. Con l’al Maradona (allora San Paolo) datata 6 gennaio 2020. Un 1-3 neldi Romelu, che domani èal bis.CON DOPPIETTA – Il 6 gennaio 2020 l’espugnava l’allora stadio San Paolo (oggi Maradona) con un netto 1-3 ai danni del. Con Antonio Conte in panchina e la doppietta di un devastante Romeluin campo, accompagnato anche dalla rete di Lautaro Martinez. Con, nel mezzo, la rete di Milik che aveva provato ad accorciare le distanze dopo la doppietta del belga. Unache è giusto ricordare, dal ...

Lo Spezia ha vinto l'gara interna, ma una vittoria in trasferta manca da ben nove giornate. ... seguito dall'interista(17%) . Per questo scontro l'Over 2,5 è giocato all'88% . La ...L'riflessione è dedicata alla finale e allo stato dell'arte del calcio di casa nostra: "Il ... noi perdemmo in maniera incredibile contro il Marsiglia ein panchina è un lusso che pochi ......che viene liquidato senza troppi problemi (2 - 0) in quella che per Darmian sarà anche l'... Ipotesi Meazza aperto Delph esi contendono un pallone. Afp DENTE AVVELENATO Anche...

Il retroscena raccontato dal centravanti belga conferma il cambio di approccio offensivo lanciato da Inzaghi nelle ultime partite, da questo ripartirà l'Inter per la finale di Champions ...