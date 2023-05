Lou Bega | cosa fa oggi l’artista di “Mambo No 5”?

(Di sabato 20 maggio 2023) Lou, ha portato al successo una delle hit globali del 1999,No 5, remake del brano strumentale di Perez Prado del 1950. Lou, il successo diNo 5 Staserasarà tra gli ospiti dello show condotto da Carlo “I Migliori Anni Dell’Estate” a partire dalle 21:30 su Raiuno. Nato a Monaco di Baviera nel 1975 da madre siciliana e padre ugandese, trascorre la sua adolescenza a Miami. Con il primo approccio alla musica, il singoloNo 5, nel quale riprende un brano di Perez Prado del 1950, ottiene un successo mondiale, raggiungendo le posizioni più alte delle chart europee ed americane diventando un vero e proprio tormentone che anticipa l’uscita dell’album “A Little Bit Of. Il primo lavoro in studio ottiene il triplo disco di ...

I Migliori Anni dell'Estate, tra gli ospiti anche Sabrina Salerno e Lou Bega. La lunga notte de 'I Migliori Anni dell'Estate 2023' prosegue poi con la showgirl Sabrina Salerno e la sua 'Boys', Tony Esposito. Un salto negli anni '90, infine, con Lou Bega ('Mambo NO. 5'), Ten Sharp ('You') e il pop latino dei Los Locos ('Tic tic tac', 'Macarena', 'La vuelta' e 'Mueve la colita').

Umberto Tozzi ed Ezio Greggio, Edoardo Vianello e Limahl, Tony Esposito e Sergio Caputo e altri nomi-simbolo della musica delle vacanze italiane: sono i grandi classici e i tormentoni dell'estate i pr ...