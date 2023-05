Lonardo FI all’attacco tra erbacce | viagra e un modello da non imitare

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“La cura, o meglio dire l’incuria, del verde sta diventando un problema drammatico per la città : tra, erba muraria, rifiuti abbandonati nelle aiuole, zanzare e zecche dappertutto, il problema sta diventando anche sanitario. Tra l’altro le lungaggini dei cantieri abbandonati, anche qui per l’in..Clemenza del tempo e per scelte sbagliate, appaiono dei putridi acquitrini che fanno di Benevento certamente non la città che attrae come declinano i manifesti autocelebrativi del Sindaco. Non è manco una città che lavora perché se lo fa, lo fa male: cantieri che chiudono per mancanza di preventivi sondaggi archeologici, imbruttimento di luoghi emblematici, vedi Piazza Piano di Corte ora Piazza degli impiccati, Corso Dante ora Corso del riposo eterno tra urne cenerarie a mò di lampioni e piastrellamento dei marciapiedi a mò di banchine delle ...