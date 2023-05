Lodovica Comello | il sesso dopo il parto | «Ho aspettato 8 mesi | l' idea mi terrorizzava La maternità ha tirato fuori il lato più insicuro di me»

parla del sesso dopo il parto . La giovane attrice e conduttrice ha ammesso che l'idea di avere un secondo figlio la terrorizza, anche se lo vorrebbe fortemente per il piccolo Teo (...... la prima foto del film con Margot Robbie Articoli più letti Fedez e le immagini della malattia in The Ferragnez : "Ecco perché ho deciso di autofilmarmi": "Il sesso dopo i figli Ci ...... "Indiana Jones finisce qui, ma io non smetto di lavorare" di Alessandra De Tommasi Fedez e le immagini della malattia in The Ferragnez : "Ecco perché ho deciso di autofilmarmi": "Il ...

Lodovica Comello: «Il sesso dopo i figli Ci ho messo otto mesi a ricominciare» Vanity Fair Italia

Lodovica Comello, 33 anni, testa e voce de L'Asciugona, podcast in cui racconta luci e ombre della maternità e tutto ciò che essa comporta, è tornata a parlare anche altrove dell'argomento con cui fa ...Lodovica Comello racconta l’intimità col suo compagno, l’argentino Tomas Goldschmidt, dopo la nascita del loro primo figlio: “Ci ho messo otto mesi, ho fatto molta difficoltà a ricominciare”.