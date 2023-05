L’Occidente fomenta la guerra Dal G7 altra sfida a Putin sull’Ucraina e a Xi sulla via della Seta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 20 maggio 2023) Da un lato la richiesta di “creare un’alternativa alla Via” lanciata dalla Cina di Xi Jinping, dall’altro altre sanzioni alla Russia e armi a Kiev. È questo il copione andato in scena nel corso del G7 in Giappone, il quale si concluderà domani con l’attesa visita in presenza di Volodymyr Zelensky, che sembra l’ennesima tappa di uno scontro tra Occidente e Oriente che non fa bene a nessuno. Il primo nodo affrontato dai leader dei sette Paesi più industrializzati del mondo è stato quellopresunta minaccia cinese con la presidenteCommissione Ue, Ursula von der Leyen, secondo cui “dobbiamo intensificare il nostro lavoro con altri per creare un’alternativa alla Via, ovvero sul nostro Partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali”. La stessa ...