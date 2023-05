Lo sfogo di Miley Cyrus sulle polemiche dopo il cambio di immagine | “Mi vergogno”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 20 maggio 2023) In un’intervista rilasciata per British Vogueha riflettutoche esplosero specialmente nel 2013, quando con l’album Bangerz fece un drasticodi. Oggi la popstar ha superato quella fase, riassestando il suo live act e definendo al meglio il suo stile, ma quando ripensa alle ripercussioni sull’opinione pubblica e i fan sente ancora un leggero imbarazzo. Tutti abbiamo impresso il twerking contro Robin Thicke durante i VMA Awards e il video sulla palla demolitrice di Wrecking Ball in cui l’abbiamo vista senza veli. “Per anni”, racconta, “ho provato sentimenti di colpa e vergogna per quante controversie e turbamenti ho causato”. “Da bambina sono stata duramente giudicata dagli adulti e ora, da ...