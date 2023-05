“Lo hanno riconosciuto” Alluvione in Emilia Romagna | identificato l’ultimo cadavere

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 maggio 2023) Sono 14 le vittime dell'che ha colpito l'. L'ultima vittima è stata ritrovata senza vita a Faenza, nella provincia di Ravenna, provincia che "sta subendo nuovi allagamenti in queste ore", ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nel corso del punto stampa sul maltempo. "Abbiamo 300 frane attive e 500 strade distrutte o interrotte", ha reso noto il governatore. "Invitiamo le popolazioni colpite a seguire le indicazioni delle autorità preposte e a non rischiare un solo minuto la loro incolumità e quella della loro famiglia, perché quando viene chiesto di evacuare c'è anche chi resiste ma se viene richiesto è per mettere tutti al riparo", ha detto ancora Bonaccini.