LIVE VakifBank Istanbul-Eczacibasi 0-0 | Finale Champions League volley in DIRETTA | inizia la sfida tra Egonu e Boskovic!

10-12 Parallela a bersaglio per Gabi. 9-12 Ancora a segno la russa da zona 4. 9-11 Attacco stretto vincente di Voronkova. 9-10 Ace Ogbogu con l'aiuto del nastro. 8-10 MURO OGBOGU! 7-10 Si sblocca anche Baladin per l'. 7-9 Vincente l'attacco in zona 4 di Bajema. 6-9 Sbaglia il lungolinea. 6-8pesta la linea dei tre metri e commette fallo. 6-7 MURO OGNJENOVIC. 6-6 Primo tempo vincente di Ognjenovic. 6-5 Muro di Jack sull'accelerazione di. 6-4 PIPE DI GABI! 5-4 Terzo punto per Paola. 4-4 Ancora vincente l'attacco di Boskovic. 4-3 Questa volta la serba va a segno da zona 2. 4-2 Boskovic cerca un mani-out, ma la serba sbaglia l'attacco. 3-2 Servizio vincente di Gunes. 2-2 Diagonale stretta di ...