LIVE – Tsitsipas-Medvedev 0-0 | semifinale Internazionali d’Italia 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 20 maggio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per la primamaschile degli(terra battuta). Entrambi hanno risolto in maniera abbastanza agevole il loro impegno di quarti di finale. Il greco, dopo aver sbarrato la strada ai nostri Sonego e Musetti, ha avuto vita facile contro il croato Borna Coric. Il russo, invece, ha annientato il qualificato tedesco Yannick Hanfmann prendendosi di prepotenza la sua primanella Capitale. Il bilancio dei precedenti vedein vantaggio super 7-4 ma il computo sul rosso è in perfetta parità (1-1). L’ateniese, tuttavia, sembra possedere più di qualcosa in più su questa ...

È il giorno delle semifinali degli Internazionali BNL d'Italia . Sul campo Centrale si sfideranno Ruud e Rune prima e poi, nella sfida più attesa della giornata, Stefanose Daniil Medvedev . Una sfida molto sentita, tra due rivali che non hanno mai nascosto di detestarsi a vicenda. Segui la sfida in ...... la piattaformae on demand di Sky. La sfida inizierà non prima delle 14:20 : sarà possibile vederla anche in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su sportmediaset.it. Medvedev -:...SEGUI ILDI- MEDVEDEV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Medvedev scenderanno in campo oggi (sabato 20 maggio) . I due giocatori sono pianificati come secondo ...

Il greco e il russo si sfidano per un posto in finale al Foro Italico: sfida carica di emozioni tra due rivali che, senza nasconderlo, si detestano a vicenda ...Si disputano oggi le semifinali degli Internazionali d’Italia maschili Rune-Ruud e Medvedev-Tsitsipas e pure la finale femminile ...