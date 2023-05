LIVE – Stati Uniti-Ecuador 1-0 | Mondiale Under 20 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) Alle 20:00 di sabato 20 maggiosi affronteranno in occasione della prima giornata del20 di calcio. La gara, valevole per il Gruppo B della competizione argentina, metterà di fronte i nordamericani in un mini derby contro i sudamericani. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O PREMERE F51-0 (93? Gomez) Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questatestuale. FINISCE LA PARTITA 93?- GOOL!!! Gomez insacca alle spalle del portiere sul finale: ...