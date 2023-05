LIVE Roma-Inter Women 0-0 | via al secondo tempo! Nessun cambio

(Di sabato 20 maggio 2023) Segui-Fiorentina, incontro valido per la settima partita della Poule Scudetto (play-off) della Serie A Femminile. L’di Rita Guarino sfida laallenata da Alessandro Spugna. Si gioca alle 14.30 allo Stadio “Tre Fontane” N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: https://www.-news.it/-femminile/-serie-a-femminile-segui-la-partita-in-diretta/-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...

I complimenti li facciamo anche alladi Mourinho e alla Fiorentina di Italiano. Tutti noi traiamo vantaggi da questi risultati". "Margini di crescita Diventa difficile prevederlo. Come ...... Sardegna , uscita il 19 maggio, alla vigilia del gran ritorno(a sei anni dall'ultima volta) con due concerti evento al Fabrique di Milano (20 maggio) e al Palazzo dello Sport di, il 12 ...I felsinei, dopo il pareggio a reti bianche contro la, sono undicesimi a quota 47 punti, con un percorso di dodici partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse, quarantatré reti realizzate e ...

Bayer-Roma 0-0, rivivi la diretta: Mourinho in finale, sfiderà il Siviglia Corriere dello Sport

Esce venerdì il nuovo singolo inedito di Marco Mengoni & Elodie che per la prima volta lavorano in studio insieme. (ANSA) ...19' De Luca serve Cuciniello, palla per Vilardi che ci prova in area. Dribbling e tiro, grande parata del portiere 18' Scambio tra Oliva e un compagno, ...