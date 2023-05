LIVE Milan-Sampdoria 3-1 | super diagonale di Augello che anticipa Messias

Il match valido per la 36esima giornata di Serie A trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo San Siro,e Cremonese si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie ...Milano. Integralista e chissà se senza ripensamenti fino in fondo, la Sampdoria continua a presentarsi, anche alla terz'ultima di campionato, con in campo quei giocatori che evidentemente Stanko vi ...Commenta per primo- Sampdoria è l'anticipo del sabato sera della 36esima giornata di Serie A. Segui, insieme a Calciomercato.com , tutti gli episodi da moviola.- Sampdoria sabato ore 20.45 Fourneau Berti - Scatragli Iv: Ferrieri Caputi Var: Di Martino Avar: Longo S.

Diretta Milan-Sampdoria ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Milan avanti 3-1 a fine primo tempo, a segno Leao e Giroud - autore di una doppietta - e Quagliarella. Ottimi quarantacinque minuti da parte dei rossoneri, bravi a capitalizzare le prime occasioni del ...27' RIGORE PER IL MILAN! Gunter stende in area Leao, penalty sacrosanto! 23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Sullo sviluppo del corner, Brahim mette in mezzo, ...