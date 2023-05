LIVE Milan-Sampdoria 1-0 | Leao!

Ora la squadra di Gasperini è a pari punti colimpegnato con la Samp in casa, scavalcata momentaneamente la Roma lasciata a due punti di distanza ma in campo lunedì con la Salernitana. LA ...ZaffaroniCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65,61, Roma 59, Atalanta 58, Monza* 52, Bologna* 50, Fiorentina e Torino 49, Udinese 46, Sassuolo* 44, Empoli 39, ...Gli scaligeri, dopo aver perso sul campo del Torino e aver visto vincere lo Spezia contro il, occupano la terzultima posizione, a pari merito con i liguri, con punti, che sono il frutto di ...

Diretta Milan - Sampdoria (0-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Respinge la difesa della Samp, palla che arriva a Messias, conclusione da fuori area che termina alle stelle. 1' Subito Milan, che recuepra il pallone con Leao. Fitrante per Brahim, che non capisce le ...Lo Streaming Gratis e la Diretta Live della gara fra Milan e Sampdoria, in scena sabato 20 maggio alle ore 20:45 ...