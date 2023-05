LIVE Giro d’Italia 2023 | Sierre-Cassano Magnago in DIRETTA | si sganciano in quattro | ci sono Oldani e Ballerini

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.59 L’inseguimento è lasciato a Carlos Verona (Movistar), che si è messo al lavoro per Gaviria. Intanto dietro ci provano altri: Alberto Bettiol (EF Education-Easypost) e un uomo della Israel. Gruppo intanto crollato a oltre 14”. 15.57 Facciamo ordine: Stefano(Alpecin-Deceuninck), Davide(Soudal-QuickStep), Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty) e Toms Skujins (Trek-Segafredo) hanno 22” di vantaggio sugli altri diretti inseguitori. 15.55 Si aggancia Skujins (Trek-Segafredo), inadesso in testa! 15.54 Dietro non si muove più nessuno! Non c’è accordo tra gli inseguitori. 15.53 Attenzione però, perché si muove anche Toms Skujins ...