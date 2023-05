LIVE Giro d’Italia 2023 | Sierre-Cassano Magnago in DIRETTA | Oldani e Ballerini all’attacco | inseguitori a 50”

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.23 25 km al traguardo di! 16.22 Aumentano le chance dei quattro attaccanti ed aumentano anche le chance di una vittoria italiana. In un eventuale arrivo a quattro tutto può accadere, ma di certosono i due con il miglior spunto veloce. 16.20 Cresce ancora il vantaggio di, Skujins e Rex! Dietro ha iniziato a lavorare anche un uomo della Israel, m il cronometro ora dice 45”. 16.19 La pioggia aveva dato qualche minuto di tregua ai corridori prima di riprendere a cadere copiosa. 16.18 30 km al traguardo! 16.17 Il gruppo Maglia Rosa sta avanzando con grande ...

SEGUI ILDELLA QUATTORDICESIMA TAPPA QUATTORDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIAD'ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL2023 ORARI, TV E STREAMING - ...È il giorno della 14appa ald'Italia, la Sierre - Cassano Magnago di 196 km con la scalata del Passo del Sempione. Geraint Thomas sempre in maglia rosa, tallonato a 2' da Roglic, 5° Damiano Caruso. La corsa è in diretta su ...

Oggi, sabato 20 maggio 2023, è il giorno della quattordicesima frazione della 106ma edizione Giro d'Italia. Si andrà da Sierre (partenza ore 12:05), città svizzera, a Cassano Magnago, per un totale di ...