LIVE Giro d’Italia 2023 | Sierre-Cassano Magnago in DIRETTA | la fuga passa sul traguardo volante di Villadossola

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.01 Marius Mayrhofer (Team DSM) taglia per primo il, avanti a un uomo della Trek-Segafredo. 15.00 Siamo vicinissimi alintermedio di, si prepara il treno della Eolo-Kometa… 14.57 Sempre la Ineos Grenadiers a dettare il ritmo in gruppo. 14.54 Ritmo regolare sia avanti che dietro, prosegue la pioggia battente. 14.52 100 chilometri all’arrivo. 14.50 Vantaggio che sale quasi sui 10?. 14.48 Ricordiamo i 29 fuggitivi: Davide Ballerini e Pieter Serry (Soudal – Quick Step), Nicolas Prodhomme e Larry Warbasse (AG2R Citroën Team), Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), Luis Leon Sanchez (Astana Qazaqstan Team), Andrea Pasqualon e Jasha ...

È il giorno della 14appa ald'Italia, la Sierre - Cassano Magnago di 196 km con la scalata del Passo del Sempione. Geraint Thomas sempre in maglia rosa, tallonato a 2' da Roglic, 5° Damiano Caruso. La corsa è in diretta su

Era il giorno perfetto per andare in fuga. E la fuga c'è stata. La 12ª tappa del Giro d'Italia, 179 km tutti piemontesi da Bra a Rivoli, è finita con una volata ristretta vinta dal… Leggi ...È il giorno della 14^tappa al Giro d'Italia, la Sierre-Cassano Magnago di 196 km con la scalata del Passo del Sempione. Geraint Thomas sempre in maglia rosa, tallonato a 2" da Roglic, 5° Damiano ...