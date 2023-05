LIVE Giro d’Italia 2023 | Sierre-Cassano Magnago in DIRETTA | iniziano gli attacchi in fuga | ci prova Bettiol

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.46 Ripresa la coppia Denz-, gruppo compatto. Ora ciLaurens Rex (Intermarché-Circus-Wanty). 15.44 Ora il gruppo dei fuggitivi è allungatissimo. Nico Denz (Bora-Hansgrohe) si aggancia a. 15.42 Non più di un centinaio di metri per, con gli altri fuggitivi messi subito all’inseguimento. 15.41 Già nella tappa di due giorni fa a Rivoli è stato tra i protagonisti, andando ine chiudendo settimo, perdendo l’attimo giusto per lo scatto decisivo. Stavolta vuole essere lui ad accendere la miccia. 15.39 Egli! Il primo a muoversi è Alberto ...