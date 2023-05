LIVE Giro d’Italia 2023 | Sierre-Cassano Magnago in DIRETTA | gruppo compatto dopo 13 km

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.42 Da segnalare che in questo momento la temperatura sul Passo del Sempione è inferiore ai zero gradi. Per il momento però non piove. 12.41 Mancano circa 25 km all’inizio del Passo del Sempione (19.9 km al 6.6%). 12.38 Ripreso subito Gibbons. 12.37 Allunga da solo Ryan Gibbons (UAE Team Emirates). 12.35 Annullata l’azione dei 35. Per chiudere il buco è stato fondamentale il lavoro della Bahrain – Victorious di Jonathan Milan neldietro. 12.34 Tra gli uomini in fuga ci sono anche Davide Ballerini (Soudal – Quick Step), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Ryan Gibbons (UAE Team Emirates), Michael Matthews (Team Jayco AlUla), Laurenz Rex (Intermarché – Circus – Wanty) e Mark Cavendish ...