LIVE Giro d’Italia 2023 | Sierre-Cassano Magnago in DIRETTA | fuga di 29 uomini con Oldani e Ballerini | vantaggio di oltre 12?

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.21 E infatti ildei 29 in testa cresce ancora: siamo a 12’10” in questo momento. 15.18 Superato il cartello degli 80 chilometri al traguardo. Il gruppo continua a viaggiare ad un’andatura alquanto tranquilla. 15.16 In caso di volata, il suo maggior avversario può essere Marius Mayrhofer (Team DSM). Ma immaginiamo che in tanti proveranno ad anticipare la possibile volata negli ultimi 20 chilometri. 15.13 Possiamo iniziare a fare i conti su chi potrebbero essere i favoriti per la tappa di oggi. Il più veloce tra questi è senza mezzi termini Fernando Gaviria (Movistar), che vuole riscattare unin cui non si è tolto una minima soddisfazione. 15.10 Intanto la pioggia ...