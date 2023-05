LIVE Giro d’Italia 2023 | Sierre-Cassano Magnago in DIRETTA | fuga con 29 corridori Presenti Bettiol e Gaviria

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.24 8? di ritardo per il gruppo Maglia Rosa. 14.22 130 chilometri all’arrivo. 14.20 Aumenta l’intensità della pioggia sulla carovana, occhio anche alla discesa. 14.18 La nuova classifica dei GPM: NK. RIDER POINTS POINTS SCORED TODAY 1 ?1 BAIS Davide 144 40 2 ?1 PINOT Thibaut 114 – 3 – RUBIO Einer Augusto 68 – 4 – VACEK Karel 36 – 5 – GEE Derek 31 – 14.16 Ufficiale dunque: Davide Bais torna in Maglia Azzurra. 14.14 Armirail prova a battagliare con Bais per difendere punti in chiave Pinot, ma l’azzurro domina lo sprint. 14.11 In gruppo gran sofferenza per Alberto Dainese (DSM), per lui bronchite. C’è rischio ritiro anche per l’azzurro. 14.09 Scherzano tra i battistrada Ballerini e ...

È il giorno della 14appa ald'Italia, la Sierre - Cassano Magnago di 196 km con la scalata del Passo del Sempione. Geraint Thomas sempre in maglia rosa, tallonato a 2' da Roglic, 5° Damiano Caruso. La corsa è in diretta su

LIVE Giro d'Italia 2023 in DIRETTA: Pinot primo sulla Croix de Coeur, ora la discesa OA Sport

È il giorno della 14^tappa al Giro d'Italia, la Sierre-Cassano Magnago di 196 km con la scalata del Passo del Sempione. Geraint Thomas sempre in maglia rosa, tallonato a 2" da Roglic, 5° Damiano ...Oggi si corre la tappa numero 14 del Giro d'Italia, chance per il nostro Jonathan Milan se si dovesse arrivare in volata, dopo il ritiro di Kaden Groves e Mads Pedersen. Diciotto corridori nel gruppet ...