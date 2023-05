LIVE Giro d’Italia 2023 | Sierre-Cassano Magnago in DIRETTA | fuga con 28 corridori Presenti Bettiol e Gaviria

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.02 Percorsi i primi 50 chilometri di gara, circa 140 all’arrivo. 13.59 Ritirato anche Alessandro Verre (Team Arkéa Samsic). 13.56 Vantaggio dellache ora sfiora i 7’. 13.54 Ricordiamo che tra i fuggitivi quelli messo meglio in classifica è il transalpino Armirail, distante 18’37” dalla Maglia Rosa. Può fare un bel balzo in classifica. 13.52 Mancano ancora otto chilometri per scollinare sul GPM ai fuggitivi; il plotone ha approcciato invece da pochissimo la salita. 13.50 Si è dunque definitivamente formata unacon ben 29: Davide Ballerini e Pieter Serry (Soudal – Quick Step), Nicolas Prodhomme e Larry Warbasse (AG2R Citroën Team), Stefano ...

LIVE Giro d'Italia 2023 in DIRETTA: Pinot primo sulla Croix de Coeur, ora la discesa OA Sport

È il giorno della 14^tappa al Giro d'Italia, la Sierre-Cassano Magnago di 196 km con la scalata del Passo del Sempione. Geraint Thomas sempre in maglia rosa, tallonato a 2" da Roglic, 5° Damiano ...Oggi si corre la tappa numero 14 del Giro d'Italia, chance per il nostro Jonathan Milan se si dovesse arrivare in volata, dopo il ritiro di Kaden Groves e Mads Pedersen. Diciotto corridori nel gruppet ...