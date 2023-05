LIVE Giro d’Italia 2023 | Sierre-Cassano Magnago in DIRETTA | folta fuga | il vantaggio lievita Presenti anche Gaviria e Bettiol

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.37 È la Movistar a dar linfa al tentativo: obiettivo portare in carrozza. 13.35 Il GPM è invece fondamentale per Davide Bais: l’azzurro può trovare il fondamentale sorpasso su Thibaut Pinot che dista 10 punti. 13.32 Difficile che ci sia battaglia tra i fuggitivi su questo GPM, più probabile che vadano di comune accordo e gli scatti inizino più avanti. 13.29 Inizia a piovere sulla corsa. 13.28 Questi gli uomini al comando: Davide Ballerini e Pieter Serry (Soudal – Quick Step), Nicolas Prodhomme e Larry Warbasse (AG2R Citroën Team), Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), Luis Leon Sz (Astana Qazaqstan Team), Andrea Pasqualon e Jasha Sütterlin (Bahrain – Victorious), Nico ...

LIVE Giro d'Italia 2023 in DIRETTA: Pinot primo sulla Croix de Coeur, ora la discesa OA Sport

Oggi si corre la tappa numero 14 del Giro d'Italia, chance per il nostro Jonathan Milan se si dovesse arrivare in volata, dopo il ritiro di Kaden Groves e Mads Pedersen. Diciotto corridori nel gruppet ...Alla 12ª tappa del Giro d'Italia tra Bra e Rivoli ... Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: ...