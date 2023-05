LIVE Giro d’Italia 2023 | Sierre-Cassano Magnago in DIRETTA | c’è il Sempione | Milan deve resistere in avvio

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella quattordicesima tappa del, ladi 194 chilometri. Dopo la frazione di ieri di Crans Montana, mutilata a causa del maltempo e vinta da Einer Rubio, la carovana rosa si prende una giornata assai più tranquilla, con un possibile arrivo in volata. Ma gli sprinter dovranno vedersela prima con il Passo del, che arriverà dopo 35 chilometri dalla partenza, con le prime rampe che vedranno il ritorno in Italia. Sono più di 20 chilometri di salita, con pendenza media del 6,5%; scalata complicata per le ruote veloci, ma se qualcuno dovesse riuscire a ...

Noi restiamo a guardare, confidando nel prossimo. E chi ha voglia di stilare il bilancio, mentre arrivano chat dalla Waterloo, dal patatrac rosanero Messaggi come: "Sto male. Seduto sotto la ...Clamoroso al Renzo Barbera, tutto da rifare per il Palermo che subisce due gol neldi tre minuti e rischia di passare dal settimo posto a una posizione non utile per disputare i playoff. 9 s.t. -...RIVIVI ILDELLA TAPPAD'ITALIA 2023: I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TVD'ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO ORDINE DI ARRIVO TREDICESIMA TAPPA 1) Einer Rubio (Movistar) in 2h16'21"...

LIVE Giro d'Italia 2023 in DIRETTA: Pinot primo sulla Croix de Coeur, ora la discesa OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Giro d'Italia 2023, la Sierre-Cassano Magnago di 194 chilometri. Dopo la fraz ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Sierre-Cassano Magnago di 194 chilometri. Dopo la frazione ...