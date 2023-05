LIVE Giro d’Italia 2023 | Sierre-Cassano Magnago in DIRETTA | 5 km al traguardo Oldani e Ballerini nel terzetto di testa | Bettiol all’inseguimento

Dopo il corner, il Bologna rimane in attacco con Barrow che calcia col destro averso la porta, sulla traiettoria irrompe Arnautovic che insacca di testa da pochi passi.Cremonese (4 -...SEGUI ILDELLA QUATTORDICESIMA TAPPA QUATTORDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIAD'ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL2023 ORARI, TV E STREAMING - ...È il giorno della 14appa ald'Italia, la Sierre - Cassano Magnago di 196 km con la scalata del Passo del Sempione. Geraint Thomas sempre in maglia rosa, tallonato a 2' da Roglic, 5° Damiano Caruso. La corsa è in diretta su ...

Spazio al divertimento con il Giro-E e le sue pedalate elettriche in compagnia di ex campioni e influencer: per vivere una giornata da “pro” Da Volvera a Rivoli, in provincia di Torino: ho pedalato ...Scopri insieme a Virgilio Sport tutti i segreti della quattordicesima tappa del Giro d'Italia numero 106, la Sierre-Cassano Magnago di 193 chilometri ...