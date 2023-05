LIVE Ginnastica ritmica | Europei 2023 in DIRETTA | Sofia Raffaeli straripante alle clavette | caccia alla medaglia

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE A SQUADRE DEGLIDI17.00 14.31 CLASSIFICA DOPO LA PRIMA ROTAZIONE. La bulgara Stiliana Nikolova è al comando con il 34.700 ottenuto al cerchio, l’ucraina Viktoriia Onopriienko è seconda con il 32.850 sempre con il cerchio. La nostraè terzo con l’esorbitante 32.350. A seguire la tedesca Darja Varfolomeev (32.100 al nastro), la slovena Ekaterina Vedeneeva (31.250) e la bulgara Boryana Kaleyn (31.250 al nastro). 14.29 Boryana Kaleyn ha chiuso la prima rotazione. Un buon esercizio per la bulgara al nastro, che ...

...IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 10:00 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )...... Netflix e Shueisha hanno diffuso una lettera di Eiichiro Oda a proposito del- action di One ...presenti nel documento si scopre che l'attore ha un background importante nellae nella ...... Evento formativo Cuori in Piazza con Nicola Pisani; 18 giugno: Dog's & Gym con...00 Radio Lumachiamo (Oroscopo, Dediche, Accade Oggi, Gazzettino Padano, Ricette); Ore 18 Aperitivo; ...

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli sfida le bulgare e cerca il podio OA Sport

Firenze, 19 maggio 2023 - Fitness, ginnastica dolce o pilates. Grazie ad un progetto dell’assessorato allo sport del Comune di Firenze si torna a praticare attività motoria all’aria aperta, e soprattu ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2023. Oggi a Baku il programma è ...