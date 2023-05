LIVE Ginnastica ritmica | Europei 2023 in DIRETTA | le Farfalle vedono il podio allontanarsi

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:49 Adesso si infiamma la lotta per l’oro con la Bulgaria, basta un modesto 27.550 per superare le. 19:47 LA SPAGNA E’ DIETRO! Con 63.100 di totale le iberiche si piazzano alle spalle dell’Italia per appena mezzo decimo. 19:45 L’esercizio è stato assai sporco, specialmente nella fase iniziale, attendiamo il punteggio della giuria. 19:42 Spagna ai cinque cerchi, le iberiche hanno bisogno di 28.800 per rimanere davanti all’Italia. 19:39 Sarà lotta per l’oro tra Israele, Bulgaria e Azerbaijan, obiettivamente le altre formazioni, Italia compresa, sono già abbastanza staccate e a meno di errori in serie ildovrebbe già essere spartito tra queste tre formazioni. 19:35 Azerbaijan strapagato, come purtroppo spesso accade negli ultimi anni, la formazione di casa spesso ...

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2023 in DIRETTA: le Farfalle vogliono rinascere nella gara a squadre OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE A SQUADRE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 17.00 16.45 Domani appuntamento con le Finali di Specialità (prove non olimpi ...Agenzia Nell'all around l'azzurra battuta solo dalla bulgara Kaleyn – Medaglia d’argento per Sofia Raffaelli agli Europei di ginnastica ritmica, a Baku. L’azzurra, campionessa del mondo in carica, nel ...