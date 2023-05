LIVE Ginnastica ritmica | Europei 2023 in DIRETTA | Farfalle quinte | vince la Bulgaria!

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:30 Questo il podio definitivo: 1.Bulgaria (68.050) 2.Israele (67.300) 3.Azerbaijan (65.400). 20:28 La giuria questa volta è coerente e assegna 32.900 alle padrone di casa. L’Azerbaijan, con 65.400, è medaglia di bronzo. 20:25 L’esercizio è stato tutt’altro che privo di sbavature, ma attendiamo il punteggio della giuria, ormai non bisogna stupirsi più di nulla. 20:22 L’Azerbaijan necessita di 35.550 ai cinque cerchi perre la medaglia d’oro. 20:19 I sogni dell’Italia finiscono qui: 34.900 ai cinque cerchi, 64.100 di totale e terza posizione provvisoria. 20:16 Adesso è il momento dell’Ucraina, che ha bisogno di 33.950 per superare le. 20:13 L’Italia male che vada sarà quinta, dipende tutto dall’Azerbaijan. 20:10 ANCHE LA GRECIA E’ DIETRO! Con 60.700 le iberiche ...

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2023 in DIRETTA: le Farfalle vogliono rinascere nella gara a squadre OA Sport

16:40 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2023. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA INDIVIDUALI DALLE 10.00 Amici ed ...(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Medaglia d'argento per Sofia Raffaelli agli Europei di ginnastica ritmica, a Baku. L'azzurra, campionessa del mondo in carica, nell'all around e' stata superata solo dalla bulg ...