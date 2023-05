LIVE Ginnastica ritmica | Europei 2023 in DIRETTA | Farfalle alle spalle di Israele | bisogna soffrire! Tocca al gruppo A

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:50 In pedana la Spagna ai cinque cerchi! 18:47 Questo l’ordine di discesa: Spagna, Finalndia, Bulgaria, Germania, Romania, Grecia, Repubblica Ceca, Ucraina e Azerbaijan. 18:44 E’ tutto pronto per ilA! 18:33 IlA scenderà in pedana a partire d18:45. 18:30 La prima squadra ad esibirsi sarà la Spagna ai cinque cerchi. 18:27 Bisognerà aspettare qualche minuto prima che la gara riprenda. 18:24 Ci si poteva aspettare chefosse al momento più pronto rispetto all’Italia, quello che preoccupa è però il distacco, assai ampio. Ne capiremo di più dopo i primi esercizi delA, in cui le squadre da tenere particolarmente sott’occhio sono Spagna, Bulgaria e Azerbaijan. 18:21 Questa la top5 dopo il primo ...

Netflix e Shueisha hanno diffuso una lettera di Eiichiro Oda a proposito del- action di One ...presenti nel documento si scopre che l'attore ha un background importante nellae nella ...... Evento formativo Cuori in Piazza con Nicola Pisani; 18 giugno: Dog's & Gym con...00 Radio Lumachiamo (Oroscopo, Dediche, Accade Oggi, Gazzettino Padano, Ricette); Ore 18 Aperitivo; ...

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2023 in DIRETTA: le Farfalle vogliono rinascere nella gara a squadre OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE A SQUADRE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 17.00 16.45 Domani appuntamento con le Finali di Specialità (prove non olimpi ...Agenzia Nell'all around l'azzurra battuta solo dalla bulgara Kaleyn – Medaglia d’argento per Sofia Raffaelli agli Europei di ginnastica ritmica, a Baku. L’azzurra, campionessa del mondo in carica, nel ...