LIVE Ginnastica ritmica | Europei 2023 in DIRETTA | Farfalle al comando provvisorio!

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:31 Tocca ad Israele, avversario diretto per l’Italia in chiave podio. 17:28 Esercizio debole ai 3 nastri e 2 palle per le polacche: 26.400 (D:14.6, E:5.2, A.6.650) con 0.050 di penalità. 17:25 Il punteggio è solido, dovremo però aspettare il gruppo A per capire se è sufficiente per lottare per le medaglie. 17:23 MIGLIOR PUNTEGGIO PER L’ITALIA! Leottengono 34.150 ai cinque cerchi (D:19.0, E:7.1, A:8.050) 17:21 Nel mentre l’Ungheria si è fermata a 26.100 nell’esercizio misto. 17:19 Purtroppo è arrivato un recupero importante nel bel mezzo dell’esercizio, le difficoltà sono notevoli e il resto della prova è stato comunque convincente, non resta che aspettare il punteggio. 17.16 TOCCA ALL’ITALIA! VOLTA! Le azzurre si esibiranno ai cinque cerchi! 17.15 Turchia ...