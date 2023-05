LIVE Ginnastica ritmica | Europei 2023 in DIRETTA | Agiurgiuculese settima nel gruppo B Dalle 14 Sofia Raffaeli nell’All-Around

(Di sabato 20 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE A SQUADRE DEGLIDI16.15 13.04: Per il momento è tutto, l’appuntamento è fra circa un’ora per la seconda parte di gara. A più tardi 13.02: Questa la classifica finale del primo. Purtroppodopo una buona prima parte di gara ha perso terreno ed è: 1 UKR KARIKA Polina 31.450 31.450 30.650 30.250 123.800 2 AZE AGHAMIROVA Zohra 29.650 31.300 31.650 29.800 122.400 1.400 3 ESP BEREZINA Polina 32.300 30.300 30.000 28.800 121.400 2.400 4 GER KOLOSOV Margarita 31.950 30.450 30.300 28.450 121.150 ...

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli sfida le bulgare e cerca il podio OA Sport

Firenze, 19 maggio 2023 - Fitness, ginnastica dolce o pilates. Grazie ad un progetto dell’assessorato allo sport del Comune di Firenze si torna a praticare attività motoria all’aria aperta, e soprattu ...L’Italia ha incominciato gli Europei 2023 di ginnastica ritmica con una bella medaglia di bronzo conquistata dalla squadra juniores. Le piccole Farfalle hanno… Leggi ...