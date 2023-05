LIVE Atalanta-Verona 0-1 | Lazovic! Vantaggio gialloblu

(Di sabato 20 maggio 2023) Gasperini per continuare ad inseguire un pass europeo, Bocchetti con Zaffaroni per raggiungere la salvezza: non risparmia le punte il,...

Allenatore : Marco Zaffaroni Reti : Ammonizioni : Recupero : Formazioni ufficiali di- Verona(3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Scalvini, Djimisiti; Zappacosta, De Roon, ...LE STATISTICHE Il Verona ha vinto le ultime due trasferte contro l'in Serie A, tante vittorie esterne quante nelle precedenti 20 gare fuori casa contro la Dea nel torneo (7N, 11P) - gli ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' trae Verona in tempo reale. Formazioni Ufficiali- VeronaATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; ...

Atalanta-Verona 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

I nerazzurri, dopo due ko di fila, cercano la vittoria per garantirsi un posto in Europa per la prossima stagione. Costretti a vincere i gialloblù, ...Punti pesanti in palio nella sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Verona. I nerazzurri puntano a mantenere vive le possibilità di raggiungere un posto Champions, i gialloblù vogliono continuare a ...